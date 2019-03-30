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مليونية الأرض في غزة: شهيد وأكثر من 100 مصاب والجماهير تزحف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استشهد فتى وأصيب أكثر من 210 متظاهرين، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الارض، بينها 24 بالرصاص الحي، و8 بالرصاص المطاطي و107 اختناقا بالغاز.


وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد المواطن أدهم نضال عمارة (17 عاما) جراء اصابة مباشرة في الوجه شرق غزة.

واكد مصادر فلسطينية، ان الوفد الامني المصري وصل الى مخيم العودة شرق غزة، وبقي ما يقارب الساعة بين المتظاهرين وغادر بعدها.

وواصلت الجماهير الفلسطينية التوافد الى مخيمات العودة الـ5 للمشاركة في مليونية العودة واحياء ذكرى يوم الارض.

واصيب عدد من المتظاهرين برصاص الجيش الاسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين.

وتقدم عدد من المتظاهرين باتجاه السلك الفصال في مخيم ملكة شرق غزة ومخيمات العودة المختلفة وتمكن الشبان من قص السلك الفاصل في ملكة بالتزامن مع اشعال الاطارات المطاطية في مناطق مختلفة من المخيمات.

من جانبها، نشرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لجانها المختصة بسترات موحدة على طول السلك الفاصل في المخيمات لضبط الميدان والحفاظ على سلامة المشاركين من قناصة الاحتلال.

وشهدت المخيمات الخمسة فعاليات شعبية مختلفة جسد خلالها المشاركون ذكرى يوم الارض الـ43 ورفعت صور الشهداء في المخيمات الخمسة وشارك في المسرات السلمي وقيادات العمل الوطني والفصائل الفلسطينية.

وعم الاضراب الشامل مدن ومخيمات قطاع غزة قطاع غزة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في يوم الارض والذكرى السنوية الاولى لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأغلقت المحلات التجارية ابوابها فيما اغلقت المدارس والجامعات للمشاركة في الفعاليات التي تبدأ بعد ظهر اليوم.




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