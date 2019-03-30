رغم, الأمطار:انطلاق, المسيرة, القطرية, لاحياء, ذكرى, يوم, الأرض, في, سخنين,

انطلقت عصر اليوم السبت في مدينة سخنين المسيرة القطرية لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد بمشاركة الآلاف من الجماهير العربية من مختلف المناطق في المجتمع العربي وقياداتها، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية .

وانطلقت المسيرة القطرية بعد وصول الجماهير من البلدات العربية بعد الوصول حيث بدأت هناك لزيارة أضرحة شهداء يوم الأرض. وردّد المشاركون في المسيرة عدّة هتافات من أجل يوم الأرض وشهداء غزة منها: "غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع، غزة هاشم بتنادي حرّة يا أرض بلادي".