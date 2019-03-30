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مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تدور قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الاسرائيلي مما أدى، حسب مصادر فلسطينية، إلى وقوع عدد من الإصابات.


وقد القت قوة اسرائيلية قبل ذلك القبض على طفلين عمرهما ثمانية أعوام بعد ان اجتازا السياج الأمني وافيد انه عُثر بحوزتهما على سكين.وبعد استجوابهما ميدانيا، تمت اعادتهما الى القطاع.

وقال الناطق بلسان وزارة الداخلية في غزة انه تم نشر 8000 من افراد قوات الامن التابعة لحماس في محيط السياج بغية مساعدة المحتجين في المسيرة المليونية 

وقالت مصادر فلسطينية ان رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وصل الى مخيم شرقي مدينة غزة برفقة اعضاء الوفد الامني المصري بغية متابعة مجريات الامور عن كثب واضافت المصادر ان عشرات من المتظاهرين اصيبوا جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الجيش الاسرائيلي
مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة




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