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حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض على  أحد سكان  مدينة حيفا البالغ من العمر 32 عامًا بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة سير.


ألقت الشرطة القبض على أحد سكان حيفا البالغ من العمر 32 عامًا للاشتباه به  بالاعتداء على شرطية من مركز شرطة في المدينة عندما طلبت منه الحصول على تفاصيل من أجل تحرير مخالفة مرورية بحقه والتي قام بأرتكابها وفق الشبهات في حي هموشفا هجيرمنيت في المدينة.

تم إحالة الشرطية على يد نجمة داوود الحمراء الى المركز الطبي بني تسيون لتلقي العلاج حيث وصفة حالتها بالطفيفة .

مع إنقضاء السبت، ستقوم الشرطة بإحالة المشتبه بة إلى محكمة الصلح  في حيفا لطلب تمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة




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