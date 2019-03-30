تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-30 17:03:48 مؤشر جديد على ابتعاد نيمار ومبابي عن ريال مدريد |  2019-03-30 17:02:27 عادل إمام خارج سباق الدراما في رمضان! |  2019-03-30 17:00:52 6 أطعمة عليك تجنبها بعد الأربعين! |  2019-03-30 16:50:34 مليونية الأرض في غزة: شهيد وأكثر من 100 مصاب والجماهير تزحف |  2019-03-30 16:45:34 رغم الأمطار:انطلاق المسيرة القطرية لاحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين |  2019-03-30 14:08:17 مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة |  2019-03-30 14:06:26 حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة |  2019-03-30 13:57:53 بركة: علينا تثقيف أجيالنا الناشئة بأحداث ودروس يوم الأرض |  2019-03-30 12:08:25 مشاركة واسعة في مسيرة احياء ذكرى يوم الأرض في كفركنا |  2019-03-30 11:09:42 وفاة الشاب احمد فلاح ريان من قرية كابول اثر نوبة قلبية حادة |  2019-03-30 11:07:43 مواطن من نحف يهدم منزله بنفسه تفاديا لدفع الغرامات |  2019-03-30 10:30:34 سخنين تحيي ذكرى يوم الارض بزيارة ذوي وأضرحة الشهداء |  2019-03-30 07:00:07 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصل البلاد اليوم |  2019-03-30 07:00:29 قصف مدفعي يستهدف نقطة للمقاومة الفلسطية بغزة |  2019-03-29 22:58:07 اصابات في شجار عائلي عنيف في كفركنا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بركة: علينا تثقيف أجيالنا الناشئة بأحداث ودروس يوم الأرض



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، الى تثقيف أجيالنا الناشئة بدروس يوم الأرض وأحداثه، كي نضمن تثقيفا وطنيا يرتكز على تجارب التاريخ. كما حذر بركة من خطورة التصويت للأحزاب الصهيونية وقال، فكيف من الممكن التصويت لمن سيهدم بيتك، ومن يمارس التمييز العنصري ضدك، ويعتدي على شعبك ومقدساته يوميا.  وجاء هذا في كلمة بركة لدى افتتاح ساحة الشهيد في مدينة الطيبة قبل ظهر اليوم، وأيضا في كلمته عند النصب التذكاري في قرية كفر كنا. 

وافتتح بركة كلمته، مشيدا ببلدية الطيبة ورئيسها شعاع منصور والمجلس البلدي، لما قام به لتطوير ساحة الشهيد وافتتاحها من جديد. وقال إن هذا تجلي حضاري ووطني من الطراز الأول، وهو وفاء للشهيد بأعمق مشاعر الوفاء. فاستشهاد رأفت الزهيري ابن أهلنا في مخيم نور شمس، تعبير عن التحاد الدم الفلسطيني بالدم الفلسطيني، وأن رصاص العدوان لا يميز بين فلسطيني وفلسطيني. 
وقال بركة، إن هذا الميدان يجب ان يكون مزارا لتثقيف أجيالنا الناشئة، فنحن لا نعاني فقط من سياسات التمييز العنصري وهدم البيوت، وإنما أيضا ما هو موجود فينا، بعدة تثقيف الأجيال الناشئة، التي بغالبيتها لا تعرف رواية يوم الأرض، ولا تعرف قضية الشهداء وأسماءهم.  وتابع بركة قائلا، إن يوم الأرض يحمل عناوين كفاحية عديدة، فنحن الآن في أوج هدمة على بيوتنا العربية، وجرائم تدمير البيوت تتد من قرية الرامة شمالا، وحتى النقب جنوبا. وحملة التحريض العنصري، فكل سياسي منهم يسعى لبناء "مجده" السياسي من خلال التحريض على جماهيرنا العربية، وأول أولئك هو بنيامين نتنياهو الذي يصف النواب العرب أنهم مؤيدين للارهاب. بينما هو وحكومته من يمارسون الإرهاب ضد شعبنا في جميع أماكن تواجده. 
وقال بركة، لقد دعوت الى عدم الزج بكل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية بذكرى يوم الأرض. إلا أن هناك جانبا لا يمكن تجاوزه، فلكل شخص الحق في أن يقرر بشأن الانتخابات، ولكن لا يمكن القبول بظاهرة التصويت للأحزاب الصهيونية، التي ستستفيد حسب التقديرات بأربعة مقاعد من العرب، وقال نتمنى أن هذه التقديرات أن لا تكون حقيقية، فكيف من الممكن التصويت لمن سيهدم بيتك، ومن يمارس التمييز العنصري ضدك، ولمن يدنس المسجد الأقصى ويشن عدوانا على شعبنا في الضفة والقطاع يوميا.  كما شارك بركة في وضع أكاليل الزهور على نصب الشهداء في كفر كنا، وشارك في مسيرة القرية. وقال بركة، إن قلوبنا تتجه اليوم الى غزة الصمود، في وجه جرائم الاحتلال، في مسيرات العودة القائمة أسبوعيا منذ عام. 
بركة: علينا تثقيف أجيالنا الناشئة بأحداث ودروس يوم الأرض




كلمات متعلقة

بركة:, علينا, تثقيف, أجيالنا, الناشئة, بأحداث, ودروس, يوم, الأرض,

تابعونــا

رغم الأمطار:انطلاق المسيرة القطرية لاحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين رغم الأمطار:انطلاق المسيرة القطرية لاحياء ذكرى يوم الأرض في سخنين 2019-03-30 | 16:45:34

انطلقت عصر اليوم السبت في مدينة سخنين المسيرة القطرية لإحياء ذكرى يوم الأرض...

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة 2019-03-30 | 14:08:17

تدور قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش...

حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة 2019-03-30 | 14:06:26

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض...

مشاركة واسعة في مسيرة احياء ذكرى يوم الأرض في كفركنا مشاركة واسعة في مسيرة احياء ذكرى يوم الأرض في كفركنا 2019-03-30 | 12:08:25

انطلقت فيه هذه الاثناء بلدة كفر كنا مسيرة يوم الأرض الخالد في الذكرى الـ...

مواطن من نحف يهدم منزله بنفسه تفاديا لدفع الغرامات مواطن من نحف يهدم منزله بنفسه تفاديا لدفع الغرامات 2019-03-30 | 11:07:43

أقدم مواطن من قرية نحف "الحي الشرقي على هدم منزله الذي ما زال في طور البناء، وذلك...

سخنين تحيي ذكرى يوم الارض بزيارة ذوي وأضرحة الشهداء سخنين تحيي ذكرى يوم الارض بزيارة ذوي وأضرحة الشهداء 2019-03-30 | 10:30:34

انطلقت مراسم إحياء ذكرى ليوم الأرض الخالد في زيارات محلية في سخنين من قبل رئيس...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصل البلاد اليوم منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصل البلاد اليوم 2019-03-30 | 07:00:07

تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما...

اصابات في شجار عائلي عنيف في كفركنا اصابات في شجار عائلي عنيف في كفركنا 2019-03-29 | 22:58:07

اصيب في شجار عائلي عنيف في كفركنا مساء اليوم الجمعة عدة اشخاص بجراح متفاوتة وذلك...

مشاركة كبيرة في مسيرة العودة للطنطور وبركة يؤكد:الوقفة الوحدوية ستفشل مخطط الطنطور مشاركة كبيرة في مسيرة العودة للطنطور وبركة يؤكد:الوقفة الوحدوية ستفشل مخطط الطنطور 2019-03-29 | 21:53:49

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، على ان الوقفة الوحدوية...

كفركنا:المجلس واللجنة الشعبية في زيارة لأسرة شهيد يوم الأرض محسن طه كفركنا:المجلس واللجنة الشعبية في زيارة لأسرة شهيد يوم الأرض محسن طه 2019-03-29 | 22:30:25

زار مساء الجمعة، رئيس ونواب المجلس المحلي ومجموعة من الوجهاء وأعضاء من اللجنة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار ايناس زريقي شقيقة المرحوم محمد كفر كنا مظاهرة العين دوار ضد العنف الجريمة القتلمهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينفراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين مصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس توقف حركة القطارات بين تل ابيب حيفا تشويشات سير الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلوجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة يوم تعارف رصاصة طائشة في ساحة بستان ام الفحم امهات قلق عارم بني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين الثانوية الشاملة ام الفحم تحتفي تحتفل تخريج طلابها الفوج الجديد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com