زيدان, يغدر, بأقرب, شخص, له, في, ريال, مدريد,

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بات ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، محور اهتمام وسائل الإعلام...
علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على الانتقادات التي يتلقاها...
بات انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا إلى نادي ريال مدريد الصيف المقبل، متوقعا...
كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من قبل وكالة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف ليفربول من الموافقة على رحيل نجمه...
شهد مران برشلونة اليوم الخميس عودة نجوم الفريق الدوليين من معسكرات منتخباتهم...
سرب موقع "FootyHeadlines" الشهير قميص نادي يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019-2020، ولاقى...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صورة جديدة له على حساباته...
بدأ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خطوات التقرب من برشلونة،...
رغم كل ما يقال عن سعي ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، غير أن هناك...