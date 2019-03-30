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الملكة رانية تتألق أناقة في زيارات عمل في أوروبا

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عادل إمام خارج سباق الدراما في رمضان! 2019-03-30 | 17:02:27 دون أسباب واضحة خرج الفنان عادل إمام من السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، بعد...

سمية الخشاب: سبب قراري الخلع يعلمه هذا الشخص 2019-03-29 | 18:14:10 فجرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مفاجأة حول سبب إعلان المطرب أحمد سعد انفصاله...

سمية الخشاب: رفعت دعوى خلع ضد أحمد سعد ولم يطلقني 2019-03-29 | 10:38:10 قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، إنها "قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد...

سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ربع قرن: "كان مرحلة وانتهت" 2019-03-29 | 09:07:08 كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب بعد سنوات...

سمية الخشاب تكشف "حقيقة الانفصال" عن أحمد سعد 2019-03-28 | 17:00:54 علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ما أعلنه المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، بشأن...

نسرين طافش تحصد المليون بقصّة "أريد أرتاح" 2019-03-28 | 15:26:20 "أكثر من 622 ألف شخص يعرّضون بيوتهم للإنهيار ويهجرون عائلاتهم، أكثر من 83 ألف شخص...

نقابة المهن الموسيقية: نفتخر بتوقيف شيرين عن الغناء 2019-03-28 | 14:35:25 جاءت ردة الفعل قوية جدا من جمهور ​شيرين عبد الوهاب​ بعد موقف صادم من نقابة المهن...

فيديو - الجولان يفجر برنامجا لبنانيا .. وعلي الديك يثير انقساما 2019-03-28 | 13:40:21 أثار برنامج تلفزيوني على محطة لبنانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي،...

صورة - نادين نسيب نجيم تحتضن ابنها وتكشف عن وجهه 2019-03-28 | 11:59:57 بخطوة مفاجئة قامت بها الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ نشرت صورة ظهرت فيها...