وفاة, الشاب, احمد, فلاح, ريان, من, قرية, كابول, اثر, نوبة, قلبية, حادة,

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توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية حادة المت به صباح اليوم وتم تعيين الدفن اليوم السبت الساعة 11 والنصف صباحا..في مقبرة القرية.

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