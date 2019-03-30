مواطن, من, نحف, يهدم, منزله, بنفسه, تفاديا, لدفع, الغرامات,

أقدم مواطن من قرية نحف "الحي الشرقي على هدم منزله الذي ما زال في طور البناء، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة قراراً بهدمه وتفادياً لتعرضه لغرامات باهظة.

وبحسب ادعاءات لجنة التخطيط والبناء في الناصره،أصدرت بحق صاحبه امر هدم، وبالرغم من كل المحاولات والتوجهات والاستئنافات الا انها قوبلت بالرفض.