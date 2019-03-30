سخنين, تحيي, ذكرى, يوم, الارض, بزيارة, ذوي, وأضرحة, الشهداء,

انطلقت مراسم إحياء ذكرى ليوم الأرض الخالد في زيارات محلية في سخنين من قبل رئيس وأعضاء بلدية سخنين وممثلي اللجنة الشعبية والحركات والأحزاب السياسية إلى منازل عائلات شهداء يوم الأرض، ثم زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض، الشهيدة خديجة شواهنة، الشهيد خضر خلايلة والشهيد رجا أبو ريا في سخنين.

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