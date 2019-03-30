سخنين, تحيي, ذكرى, يوم, الارض, بزيارة, ذوي, وأضرحة, الشهداء,

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انطلقت عصر اليوم السبت في مدينة سخنين المسيرة القطرية لإحياء ذكرى يوم الأرض...
تدور قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض...
دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، الى تثقيف...
انطلقت فيه هذه الاثناء بلدة كفر كنا مسيرة يوم الأرض الخالد في الذكرى الـ...
أقدم مواطن من قرية نحف "الحي الشرقي على هدم منزله الذي ما زال في طور البناء، وذلك...
تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما...
اصيب في شجار عائلي عنيف في كفركنا مساء اليوم الجمعة عدة اشخاص بجراح متفاوتة وذلك...
أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، على ان الوقفة الوحدوية...
زار مساء الجمعة، رئيس ونواب المجلس المحلي ومجموعة من الوجهاء وأعضاء من اللجنة...