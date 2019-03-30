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طرعان:وفاة الحاج كرم يونس نصار(ابو سلطان)



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آل نصار في طرعان ينعون بمزيد من الحزن والاسى رحيل فقيدهم الى الفردوس الاعلى.الحاج كرم يونس نصار (ابو سلطان)عن عمر 63 عاما وسيتم تشييع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير اليوم السبت بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد صلاح صلاح الدين في الحي الشرقي .

تقبل التعازي في (قاعه الحاج سليمان نصار) بجانب المسجد.وفي بيت المرحوم بالحارة الشرقية..

{لله ما اعطى ولله ما اخذ ..انا لله وانا اليه راجعون}.

طرعان:وفاة الحاج كرم يونس نصار(ابو سلطان)




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