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منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصل البلاد اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .


الاحد 2019/03/31:يكون الجوي باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .
منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصل البلاد اليوم




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