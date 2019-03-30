قصف, مدفعي, يستهدف, نقطة, للمقاومة, الفلسطية, بغزة,

استهدفت مدفعية اسرائيليى مساء الجمعة نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية في بغزة ان مدفعية اسرائيلية استهدفت بقذيفتين نقطة للضبط الميداني شرق الوسطى دون الابلاغ عن وقوع اصابات.فيما انسحب شبان الارباك الليلي شرق مخيم البريج، وتسمع اصوات انفجارات على طول الحدود الشرقية للقطاع ناتجة عن فعاليات الارباك الليلي.وذكرت مصادر عبرية انه خلال ساعتين فقط تم إلقاء أكثر من 500 عبوة متفجرة نحو قوات الجيش على حدود القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش ان القصف جاء ردًا على إلقاء عبوات ناسفة باتجاه السياج الحدودي خلال ساعات مساء الجمعة.