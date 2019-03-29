اصابات, في, شجار, عائلي, عنيف, في, كفركنا,

اصيب في شجار عائلي عنيف في كفركنا مساء اليوم الجمعة عدة اشخاص بجراح متفاوتة وذلك في حي درب السوق بالبلدة.

قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان من أجل فض الشجار , كما ووصلت الى المكان طواقم طبية لتقديم العلاج للمصابين .