اصابات, في, شجار, عائلي, عنيف, في, كفركنا,

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أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، على ان الوقفة الوحدوية...
زار مساء الجمعة، رئيس ونواب المجلس المحلي ومجموعة من الوجهاء وأعضاء من اللجنة...
أسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الجمعة عن مصرع الشقيقتين حسبة وفاطمة السعدي من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :أفراد شرطة حرس...
قامت شرطة باقة الغربية اليوم الجمعة بتوقيف زوج الشابة المفقودة سوزان وتد من جت...
قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تضبط سلاح من نوع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة :...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر هذا اليوم، في...