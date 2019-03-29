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اصابات في شجار عائلي عنيف في كفركنا



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اصيب في شجار عائلي عنيف في كفركنا مساء اليوم الجمعة عدة اشخاص بجراح متفاوتة  وذلك في حي درب السوق بالبلدة.


قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان من أجل فض الشجار , كما ووصلت الى المكان طواقم طبية لتقديم العلاج للمصابين .




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