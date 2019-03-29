كفركنا:المجلس, واللجنة, الشعبية, في, زيارة, لأسرة, شهيد, يوم, الأرض, محسن, طه,

زار مساء الجمعة، رئيس ونواب المجلس المحلي ومجموعة من الوجهاء وأعضاء من اللجنة الشعبية في بلدة كفركنا، بيت أسرة الشهيد محسن طه في الذكرى 43 ليوم الأرض.وقد تحدث الدكتور يوسف عواودة والمحامي عبد المالك دهامشة والاستاذ خالد صقر عن أهمية الوفاء للشهداء وإحياء الذاكرة الوطنية.وقد رحب أخوة وأقارب الشهيد بالوفد وشكروهم على هذه الزيارة.

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