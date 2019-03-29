مصرع, سيدتين, في, حادث, طرق, مروع, قرب, عرابة,

الطوافم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة سيدتين وقاموا بنقل 4 مصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الجمعة عن مصرع سيدتين واصابة 4 أخرين على شارع رقم 7955 قرب مدينة عرابة .

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