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مصرع سيدتين في حادث طرق مروع قرب عرابة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الجمعة عن مصرع سيدتين واصابة 4 أخرين على شارع رقم 7955 قرب مدينة عرابة .


الطوافم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة سيدتين وقاموا بنقل 4 مصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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