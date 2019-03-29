اطلاق, نار, على, شاب, في, الناصرة, واصابته, خطيرة,

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أسفر حادث طرق مروع مساء اليوم الجمعة عن مصرع سيدتين واصابة 4 أخرين على شارع رقم 7955...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :أفراد شرطة حرس...
قامت شرطة باقة الغربية اليوم الجمعة بتوقيف زوج الشابة المفقودة سوزان وتد من جت...
قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم...
جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تضبط سلاح من نوع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة :...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر هذا اليوم، في...
اليوم الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و...
كشف مصدر مطلع على محادثات الفصائل في غزة مع الوفد المصري الذي عاد إلى قطاع غزة...
سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...