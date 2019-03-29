اطلاق, نار, على, شاب, في, الناصرة, واصابته, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من الناصرة اصيب بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار قرب مفرق المشارف في المدينة .

وأضاف البيان أن الشاب كان داخل سيارته وقام مجهولون باطلاق النار عليه , الطواقم الطبية قامت بنقله الى مستشفى العائلة المقدسة لاستكمال العلاج وبعد ذلك تم نقله الى مستشفى رمبام في حيفا .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .