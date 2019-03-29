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سمية الخشاب: سبب قراري الخلع يعلمه هذا الشخص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فجرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مفاجأة حول سبب إعلان المطرب أحمد سعد انفصاله عنها صباح الخميس.

وقالت الخشاب في تصريح صحافي نقلته عنها صحيفة" المصري اليوم"، إنها قررت رفع دعوى خلع ضد زوجها المطرب أحمد سعد قبل شهور للضرر، مضيفة أنها بدأت في إجراءات رفع الدعوى قبل أيام، ولم يتم طلاقها كما ردد زوجها.
وأشارت إلى أن السبب الحقيقي لرفعها الدعوى يعلمه شقيق زوجها الفنان عمرو سعد، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار منذ شهور، وقامت بتأجيله حتى يتجاوز أحمد سعد أزمة صحية كان قد تعرض لها.
مقربون من الطرفين ذكروا أن سبب الانفصال يرجع للغيرة، وتزايد الخلافات بينهما مؤخرا بسبب انشغال سمية الخشاب بأعمالها الجديدة، ورغبة أحمد سعد في تفرغها له ولمنزل الزوجية.

وكان المطرب أحمد سعد قد أعلن، صباح الخميس، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.
وكتب الفنان على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صباح اليوم خبر انفصاله، مؤكداً أنه يتمنى السعادة لسمية الخشاب، وأن يمنحه الله الحب والعطاء لكي يقدمه لأولاده.
وتزوج سعد الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من العام 2017 بعد سلسلة طويلة من الشائعات كانا يقومان معاً بنفيها في كل مرة.
سمية الخشاب: سبب قراري الخلع يعلمه هذا الشخص




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