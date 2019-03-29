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عصير من 4 مكونات "يكنس" السموم من جسمك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يلعب القولون دوراً رئيسياً في تخليص الجسم من فضلات الطعام، إضافة إلى دوره في الحفاظ على رطوبة الجسم. إلا أن القولون يمكن أن يتعرض لمشاكل عدة قد تؤدي إلى تلفه بسبب الإمساك المزمن واضطرابات المعدة وكذلك متلازمة القولون العصبي.

فبينما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من المأكولات المهضومة جزئياً، وتمنع إعادة امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فإن القولون تقع عليه مهمة إزالة السوائل والملح من الفضلات.
يذكر أنه في حالة اتباع نظام غذائي سيئ، أو عندما يتعرض الجسم للجفاف، فإن ذلك قد يؤدي إلى التصاق فضلات الطعام بجدار القولون، مما يؤدي إلى تسمم الجسم.
ومع التقدم في العمر، تزيد هذه العملية من تعرض الشخص للإصابة بالالتهابات وتكون التقرحات والأورام الحميدة والخبيثة بالقولون بشكل أكبر.

وعلى ذمة موقع "ديلي هيلث بوستDaily Health Post "، المعني بشؤون الصحة، فإن هناك عصيرا يحتوي على 4 مكونات يمكنه أن "يكنس" القولون وينظفه. لذا فاحرص على تناول هذا العصير بصفة يومية، إن استطعت، مع أهمية تناول كميات كبيرة من الماء يومياً.
ويتكون العصير من نصف كوب من عصير التفاح النقي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطبيعي وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الصافي ونصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا ونصف كوب من الماء النقي.
ولتجهيز العصير يمكن تسخين الماء لدرجة بسيطة، ثم يتم إضافة الملح حتى الذوبان، ثم نضيف التفاح والزنجبيل وعصير الليمون. يتم خلط المكونات جيداً، ثم يتم تناول العصير إن أمكن 3 مرات باليوم قبل الوجبات لمدة أسبوع.
أما عن فوائد هذا العصير فهي عديدة ورائعة.
عصير من 4 مكونات "يكنس" السموم من جسمك!




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