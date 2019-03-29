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ميسي: ابني حذرني من القتل.. وأخشى الفشل الأكبر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على الانتقادات التي يتلقاها من الجماهير بسبب ضعف مستواه مع منتخب بلاده، بعد المشاركة في الخسارة أمام فنزويلا بنتيجة 3/1 وديًا، الأسبوع الماضي. وقال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد أصبح من المعتاد سماع أشياء مثل هذه عني، فهم يخترعون، لست مندهشا على الإطلاق سمعت الكثير من الأكاذيب، وهذا يجعلني غاضبا لأن الجماهير تصدق ذلك". وأضاف الهداف التاريخي للنادي الكتالوني: "الواقع هو أنني كنت أعاني من بعض الآلام في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وأتدرب قليلا، ولا ألعب كل المباريات، الإصابة التي أعاني منها حاليا معقدة، أشعر الآن بتحسن، لكني لم أتخلص من الإصابة بعد". وتابع: "إذا لم ننجح في تخطي الدور الأول من كوبا أمريكا، سيكون أكبر فشل لي في مسيرتي مع المنتخب، لقد تحدثت مع مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني، عائلتي هي أكثر من يتأذى، لدي أصدقاء يعانون أيضا من هذه الأكاذيب، أي أحد يقول أي شيء، والجماهير تصدق ذلك لأكون في النهاية أنا السيء". وحول الفشل في كأس العالم الماضي، أكد: "لقد فكرت في إبعاد نفسي قليلا عن الضغوطات، والحداد فقط مع عائلتي ونسيان كل شيء عشت فيه، وحاولت عزل نفسي عن كل شيء قليلا، والابتعاد عن المنتخب الوطني". واختتم ميسي تصريحاته: "أريد الفوز بشيء مع المنتخب، لدي مباريات هامة، الكثير من الناس أخبروني ألا أعود إلى منتخب البيسيليستي، وابني أخبرني أنهم سيقتلونني إذا عدت إلى الأرجنتين من جديد".
ميسي: ابني حذرني من القتل.. وأخشى الفشل الأكبر




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