حالة, من, الترقب, في, محيط, قطاع, غزة, تمهيدا, للتظاهرات, المتوقعة, غدا,

تواصل قوات معززة من الجيش الاسرتئيلي ومن مجملها المشاة والمدفعية الانتشار المكثف قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وقام المئات من الفلسطينيين الليلة الماضية بأعمال شغب قرب السياج في اطار ما يوصف بنشاطات الارباك الليلي والقوا العبوات الناسفة والمفرقعات باتجاه السياج والجنود.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة بنيران قوة إسرائيلية شرق جباليا. ودوت صفارات الإنذار في جنوب قطاع غزة عن طريق الخطأ نتيجة تطاير شظايا عبوة ناسفة.وقال الناطق بلسان الجهاد الإسلامي داود شهاب ان لا احد يريد التصعيد معربا عن امله في نجاح مساعي الوسطاء المصريين, ومع ذلك أضاف ان منظمته لا تخشى الحرب.