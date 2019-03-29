تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-29 14:27:57 إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس |  2019-03-29 14:25:09 بعد 5 أشهر.. حكم مفاجئ بحادثة تعذيب الطفل السوري جمال |  2019-03-29 14:23:18 هنية: الساعات القادمة حاسمة ومتجهزين لكافة السيناريوهات |  2019-03-29 14:21:58 الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني |  2019-03-29 12:45:36 الپروفيسور فهد حكيم:الإنتقال الى التوقيت الصيفي يؤثر على ساعتنا البيولوجية التي تحتاج الى أسبوع للتأقلم معها |  2019-03-29 12:06:53 البروفيسور إبراهيم ابراش:للاسف كانت المقاومة ترفع شعارات لها علاقة بتحرير فلسطين والقدس وأصبحت في إطار الدفاع عن غزة فقط |  2019-03-29 11:58:14 صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:33:36 صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا |  2019-03-29 10:20:25 تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة |  2019-03-29 10:12:20 محمد بركة في لقاء خاص بـ"الصنارة":يجب استعادة المد والزخم الشعبي فوقفة الناس في الرامة منعت تنفيذ أوامر الهدم! |  2019-03-29 10:08:34 حنان عشراوي : يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والأرض والمصير والدفاع عن أصالة الهوية والانتماء |  2019-03-29 09:22:22 اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة |  2019-03-29 09:11:42 الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم الجمعة، وذلك بسبب حالة الطقس الماطرة التي لا تسمح بذلك.




 وسوف يكون هناك اجتماع غداً السبت لكافّة المركبات بشأن البديل والمكان،




كلمات متعلقة

إلغاء, مسيرة, يوم, الارض, في, الروحة, اليوم, بسبب, الطقس,

تابعونــا

صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم 2019-03-29 | 11:58:14

جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تضبط سلاح من نوع...

تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة 2019-03-29 | 10:20:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة :...

اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة 2019-03-29 | 09:22:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر هذا اليوم، في...

الطقس - اجواء ربيعية اليوم ومنخفض غدا السبت الطقس - اجواء ربيعية اليوم ومنخفض غدا السبت 2019-03-29 | 06:21:15

اليوم الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و...

الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة 2019-03-29 | 06:19:53

كشف مصدر مطلع على محادثات الفصائل في غزة مع الوفد المصري الذي عاد إلى قطاع غزة...

تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي 2019-03-28 | 20:14:27

سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...

نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ 2019-03-28 | 19:10:13

قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...

اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث 2019-03-28 | 19:07:19

تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث...

مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين 2019-03-28 | 17:32:26

قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في...

‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* ‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* 2019-03-28 | 17:27:22

كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل نيماالصنارةتحريرسخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة اصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمرواطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية غالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com