إلغاء, مسيرة, يوم, الارض, في, الروحة, اليوم, بسبب, الطقس,

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وسوف يكون هناك اجتماع غداً السبت لكافّة المركبات بشأن البديل والمكان،

قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم الجمعة، وذلك بسبب حالة الطقس الماطرة التي لا تسمح بذلك.

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