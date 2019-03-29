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بوغبا يكشف رغبته الأكيدة.. و160 مليون دولار تنهي الأمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا إلى نادي ريال مدريد الصيف المقبل، متوقعا بشدة، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن اللاعب الفرنسي.



وكشف بوغبا البالغ من العمر 26 عاما، في تصريحات صحفية أن حلمه كان اللعب لصالح "النادي الملكي"، مضيفا أنه يود التواجد مع فريق مرتبط بنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.


ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصدر داخل "الشياطين الحمر" لم تكشف عن اسمه قوله، إن فكرة اللعب لريال مدريد تطارد بوغبا، وخصوصا بعدما ذكر زيدان في إحدى المناسبات أنه يود قيادة هذا اللاعب بالمستطيل الأخضر.


ويصر مانشستر يونايتد على أن بوغبا ليس للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، خصوصا بعد الأداء الجيد الذي قدمه مؤخرا، إلا أن خبراء يتوقعون إمكانية بيعه في حال قدم ريال مدريد القيمة التقديرية للاعب، البالغة 125 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 164 مليون دولار تقريبا.




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