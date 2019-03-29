بوغبا, يكشف, رغبته, الأكيدة.., و160, مليون, دولار, تنهي, الأمر,

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كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من قبل وكالة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف ليفربول من الموافقة على رحيل نجمه...
شهد مران برشلونة اليوم الخميس عودة نجوم الفريق الدوليين من معسكرات منتخباتهم...
سرب موقع "FootyHeadlines" الشهير قميص نادي يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019-2020، ولاقى...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صورة جديدة له على حساباته...
بدأ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خطوات التقرب من برشلونة،...
رغم كل ما يقال عن سعي ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، غير أن هناك...
حط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رحاله اليوم بمدينة...
أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، امتنانه بشكل...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي،...