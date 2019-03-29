هنية:, الساعات, القادمة, حاسمة, ومتجهزين, لكافة, السيناريوهات,

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إن حركته اجتمعت مع الوفد الأمني المصري الذي ما زال متواجد في غزة، لحل الأزمة الانسانية في غزة بشكل يضمن انهاء معاناة سكان غزة.

وأشار هنية أن المباحثات قائمة على التوصل لتفاهمات جدية يحترمها الاحتلال، تتمثل في ضرورة وقف النار والعدوان وادخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع وفتح المعابر والصيد ومشاريع التشغيل، ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها وذلك على طريق انهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها الاحتلال والحصار والعدوان.وأكد على أنهم سيواصلون اليوم المباحثات المستمرة مع الوفد المصري وبمشاركة الفصائل الوطنية، استكمالا لكل الحوارات السابقة من اجل تحقيق الهدف.وأضاف: نحن أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب شعبنا وفي ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة، وفي مليونية يوم الارض غداً، خاصة اننا في الشوط الأخير الذي ستكون نتائجه شديدة التأثير في قرار الحركة والفصائل وتحديد الوجهة القادمة وكل الخيارات مطروحة.وأشار الى أن الفصائل تواصل اتصالاتها مع قطر والأمم المتحدة لأهمية دورها في هذا الاتجاه.‏وأكد رئيس حركة حماس ان المباحثات الجارية تركز أيضاً على قضية الاسرى والتطورات الاخيرة في السجون، وخاصة ما جرى في سجن النقب من قمع وهجمة بربرية يتعرض لها الاسرى، مشيراً الى ان قضية القدس وباب الرحمة حاضرة بقوة على طاولة التداول.وأضاف هنية: نحن مستعدون لكل السيناريوهات وكل البدائل ولن نتردد في اتخاذ القرار الذي يحقق مصالح شعبنا ويستثمر التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا في مسيرات العودة وكسر الحصار.