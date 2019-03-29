تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-29 14:27:57 إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس |  2019-03-29 14:25:09 بعد 5 أشهر.. حكم مفاجئ بحادثة تعذيب الطفل السوري جمال |  2019-03-29 14:23:18 هنية: الساعات القادمة حاسمة ومتجهزين لكافة السيناريوهات |  2019-03-29 14:21:58 الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني |  2019-03-29 12:45:36 الپروفيسور فهد حكيم:الإنتقال الى التوقيت الصيفي يؤثر على ساعتنا البيولوجية التي تحتاج الى أسبوع للتأقلم معها |  2019-03-29 12:06:53 البروفيسور إبراهيم ابراش:للاسف كانت المقاومة ترفع شعارات لها علاقة بتحرير فلسطين والقدس وأصبحت في إطار الدفاع عن غزة فقط |  2019-03-29 11:58:14 صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:33:36 صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا |  2019-03-29 10:20:25 تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة |  2019-03-29 10:12:20 محمد بركة في لقاء خاص بـ"الصنارة":يجب استعادة المد والزخم الشعبي فوقفة الناس في الرامة منعت تنفيذ أوامر الهدم! |  2019-03-29 10:08:34 حنان عشراوي : يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والأرض والمصير والدفاع عن أصالة الهوية والانتماء |  2019-03-29 09:22:22 اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة |  2019-03-29 09:11:42 الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هنية: الساعات القادمة حاسمة ومتجهزين لكافة السيناريوهات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إن حركته اجتمعت مع الوفد الأمني المصري الذي ما زال متواجد في غزة، لحل الأزمة الانسانية في غزة بشكل يضمن انهاء معاناة سكان غزة.



وأشار هنية أن المباحثات قائمة على التوصل لتفاهمات جدية يحترمها الاحتلال، تتمثل في ضرورة وقف النار والعدوان وادخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع وفتح المعابر والصيد ومشاريع التشغيل، ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها وذلك على طريق انهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها الاحتلال والحصار والعدوان.


وأكد على أنهم سيواصلون اليوم المباحثات المستمرة مع الوفد المصري وبمشاركة الفصائل الوطنية، استكمالا لكل الحوارات السابقة من اجل تحقيق الهدف.


وأضاف: نحن أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال وردوده على مطالب شعبنا وفي ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون الأوضاع عليه في الساعات القادمة، وفي مليونية يوم الارض غداً، خاصة اننا في الشوط الأخير الذي ستكون نتائجه شديدة التأثير في قرار الحركة والفصائل وتحديد الوجهة القادمة وكل الخيارات مطروحة.


وأشار الى أن الفصائل تواصل اتصالاتها مع قطر والأمم المتحدة لأهمية دورها في هذا الاتجاه.


‏وأكد رئيس حركة حماس ان المباحثات الجارية تركز أيضاً على قضية الاسرى والتطورات الاخيرة في السجون، وخاصة ما جرى في سجن النقب من قمع وهجمة بربرية يتعرض لها الاسرى، مشيراً الى ان قضية القدس وباب الرحمة حاضرة بقوة على طاولة التداول.


وأضاف هنية: نحن مستعدون لكل السيناريوهات وكل البدائل ولن نتردد في اتخاذ القرار الذي يحقق مصالح شعبنا ويستثمر التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا في مسيرات العودة وكسر الحصار.




كلمات متعلقة

هنية:, الساعات, القادمة, حاسمة, ومتجهزين, لكافة, السيناريوهات,

تابعونــا

بعد 5 أشهر.. حكم مفاجئ بحادثة تعذيب الطفل السوري جمال بعد 5 أشهر.. حكم مفاجئ بحادثة تعذيب الطفل السوري جمال 2019-03-29 | 14:25:09

بعد 5 شهور من الحادثة التي أثارت ردود أفعال واسعة حول العالم، اكتفت الشرطة...

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني 2019-03-29 | 14:21:58

دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات...

صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا 2019-03-29 | 10:33:36

شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست...

حنان عشراوي : يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والأرض والمصير والدفاع عن أصالة الهوية والانتماء حنان عشراوي : يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والأرض والمصير والدفاع عن أصالة الهوية والانتماء 2019-03-29 | 10:08:34

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة،...

الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية 2019-03-29 | 09:11:42

قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإن...

فيديو - ردا على قرار ترامب ... دريد لحام يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك فيديو - ردا على قرار ترامب ... دريد لحام يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك 2019-03-29 | 09:03:30

رد الفنان السوري الشهير دريد لحام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقته...

أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا 2019-03-28 | 17:00:03

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف...

وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة 2019-03-28 | 14:23:38

وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر...

فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر 2019-03-28 | 14:14:34

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء المتحف الوطني الجديد،...

هبوط حاد لليرة التركية هبوط حاد لليرة التركية 2019-03-28 | 12:18:59

تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق كراج المنطقة الصناعية الناصرة طواقم اطفاء شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كناانفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية سائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة عسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز كفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوانقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com