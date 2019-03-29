تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-29 14:27:57 إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس |  2019-03-29 14:25:09 بعد 5 أشهر.. حكم مفاجئ بحادثة تعذيب الطفل السوري جمال |  2019-03-29 14:23:18 هنية: الساعات القادمة حاسمة ومتجهزين لكافة السيناريوهات |  2019-03-29 14:21:58 الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني |  2019-03-29 12:45:36 الپروفيسور فهد حكيم:الإنتقال الى التوقيت الصيفي يؤثر على ساعتنا البيولوجية التي تحتاج الى أسبوع للتأقلم معها |  2019-03-29 12:06:53 البروفيسور إبراهيم ابراش:للاسف كانت المقاومة ترفع شعارات لها علاقة بتحرير فلسطين والقدس وأصبحت في إطار الدفاع عن غزة فقط |  2019-03-29 11:58:14 صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:40:44 المدخنون يساهمون بولادة أطفال مصابين بأمراض القلب |  2019-03-29 10:33:36 صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا |  2019-03-29 10:20:25 تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة |  2019-03-29 10:12:20 محمد بركة في لقاء خاص بـ"الصنارة":يجب استعادة المد والزخم الشعبي فوقفة الناس في الرامة منعت تنفيذ أوامر الهدم! |  2019-03-29 10:08:34 حنان عشراوي : يوم الأرض يرسخ وحدة الشعب والأرض والمصير والدفاع عن أصالة الهوية والانتماء |  2019-03-29 09:22:22 اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة |  2019-03-29 09:11:42 الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تضبط سلاح من نوع كارلو كان مخبأ في سيارة متروكة مدينة أم الفحم*



كجزء من نشاط الشرطة المركز في مدينة أم الفحم للحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية ، ومنع وصولها إلى عناصر إجرامية وغيرها بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين ، قام خبير متفجرات من الشرطة بفحص سيارة متروكة في المدينة، وبعد إزالة الشكوك حول إحتوائها مواد متفجرات، تم ضبط سلاح من نوع كارلو وامشاط ذخيرة داخلها فتم نقلها إلى مختبر التشخيص الجنائي بهدف فحصها.


التحقيق في بدايته ومتوقع توقيف مشتبهين في القضية.




كلمات متعلقة

صورة, -, ضبط, سلاح, من, نوع, كارلو, مخبأ, في, سيارة, متروكة, بأم, الفحم,

تابعونــا

إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس إلغاء مسيرة يوم الارض في الروحة اليوم بسبب الطقس 2019-03-29 | 14:27:57

قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم...

تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة تصريح مدع عام ضد مشتبهين من القدس بقتل شاب خلال شجار عنيف على خلفية ركن سيارة 2019-03-29 | 10:20:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة :...

اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة 2019-03-29 | 09:22:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر هذا اليوم، في...

الطقس - اجواء ربيعية اليوم ومنخفض غدا السبت الطقس - اجواء ربيعية اليوم ومنخفض غدا السبت 2019-03-29 | 06:21:15

اليوم الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و...

الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة 2019-03-29 | 06:19:53

كشف مصدر مطلع على محادثات الفصائل في غزة مع الوفد المصري الذي عاد إلى قطاع غزة...

تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي 2019-03-28 | 20:14:27

سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...

نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ 2019-03-28 | 19:10:13

قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...

اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث 2019-03-28 | 19:07:19

تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث...

مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين 2019-03-28 | 17:32:26

قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في...

‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* ‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* 2019-03-28 | 17:27:22

كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققأحمد ابو سويد سرقة مبلغ مال حجاج الحاج الاردن فندق ليلة مبيت هناك عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة بث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة فيلانوفينسي و برشلونة مباشريلا شوت القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفيلانوفينسيبرشلونة برشلونة وفيلانوفينسي قناة تنقل مباراة برشلونةسهل البطوف خنازير قطعان اضرار تأكل المزروعات القمح البطيخ العزير عرابة سخنين البعينة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com