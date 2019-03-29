صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم

جاء بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تضبط سلاح من نوع كارلو كان مخبأ في سيارة متروكة مدينة أم الفحم*

كجزء من نشاط الشرطة المركز في مدينة أم الفحم للحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية ، ومنع وصولها إلى عناصر إجرامية وغيرها بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين ، قام خبير متفجرات من الشرطة بفحص سيارة متروكة في المدينة، وبعد إزالة الشكوك حول إحتوائها مواد متفجرات، تم ضبط سلاح من نوع كارلو وامشاط ذخيرة داخلها فتم نقلها إلى مختبر التشخيص الجنائي بهدف فحصها.التحقيق في بدايته ومتوقع توقيف مشتبهين في القضية.