صورة - ضبط سلاح من نوع كارلو مخبأ في سيارة متروكة بأم الفحم

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قررت لجنة المتابعة وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية الغاء مسيرة الروحة عصر اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة :...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: فجر هذا اليوم، في...
اليوم الجمعة 2019/03/29: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا ولطيفا خلال النهار و...
كشف مصدر مطلع على محادثات الفصائل في غزة مع الوفد المصري الذي عاد إلى قطاع غزة...
سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...
قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...
تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث...
قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في...
كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...