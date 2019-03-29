المدخنون, يساهمون, بولادة, أطفال, مصابين, بأمراض, القلب,

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كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...
بسبب الإعياء والإرهاق أحيانا نستسلم للنوم بشكل مفاجئ وقهري، دون أن ننزع أشياء لا...
تمكن رجل أميركي من إحداث تغيير جذري في شكله، إذ تحول في غضون أقل من سنة واحدة من...
كشفت دراسة جديدة أن خلايا سرطان البروستاتا تغير سلوك الخلايا الأخرى من حولها، بما...
يشعر الجميع بإحساس بالاستمتاع والسعادة بشكل كبير، بعد تناول رقائق البطاطس...
يتبع الجميع عادات سيئة يصعب التخلص منها على الرغم من كونها ضارة للغاية على حياة...
كشفت نتائج دراسة جديدة أن هرمونات الذكورة تؤثر في سرعة شيخوخة الرجال وتحدد طول...
حذر خبير بريطاني بارز من مخاطر صحية تهدد الأطفال الصغار ويجهلها الكثيرون، تنجم...
تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية...
- ضغط الدم هو قوة الدفع التي يتدفق بها الدم في الأوعية الدموية، وعندما تزداد هذه...