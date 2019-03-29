كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من قبل وكالة "ناسا" وذلك لمحاولة اللحاق بمباراة فريقه يوفنتوس ضد أياكس في أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن جهازا يشبه جهاز الجري "تريدميل"، يسمح بأداء التدريبات في ضغط جوي منخفض للغاية فيقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 80 في المائة.وقال الأطباء إن ممارسة التمرين في هذه الظروف تعمل على إسراع زمن العلاج، وتقلل فرص تفاقم الإصابة أثناء التدريب، حيث يقل وزن الجسم بنسبة كبيرة، مما يخفف الضغط على المفاصل والأربطة.وخرج نجم يوفنتوس الإيطالي مصابا في عضلات الفخذ الخلفية في الشوط الأول من مباراة البرتغال وصربيا (1-1) في تصفيات بطولة أوروبا 2020.ويأمل يوفنتوس في عودة رونالدو للمشاركة في المباريات سريعا، قبل أن يحل الفريق ضيفا على أياكس، يوم 10 أبريل المقبل، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.تصوير - afp