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سمية الخشاب: رفعت دعوى خلع ضد أحمد سعد ولم يطلقني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، إنها "قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد قبل عدة أشهر للضرر، وإنها بدأت في إجراءات رفعها قبل أيام، ولم يتم طلاقها كما تردد".



وأضافت الخشاب، لصحيفة "المصري اليوم" أنها: "اتخذت هذا القرار منذ شهور، ونظرا لمرور أحمد بظروف صحية قمت بتأجيله حتى يتجاوزها، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بشغلي والظهور في البرامج التلفزيونية ونجاح أغنيتي (بتستقوى)، الغيرة تفجرت داخله وكانت الأزمة".


وأشارت الفنانة المصرية: "على مدار سنتي جواز تفرغت لبيتي وأسرتي وكنت أمنحهم كل طاقتي ودعمي على حساب شغلي وصحتي وأعصابي، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بحياتي العملية وجمهوري كانت الانفعالات والتصادمات التي انتهت بي أن تقدمت بدعوة خلع منه".


وكان المطرب أحمد سعد قد أعلن صباح اليوم الخميس انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.




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