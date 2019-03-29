سمية, الخشاب:, رفعت, دعوى, خلع, ضد, أحمد, سعد, ولم, يطلقني,

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كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب بعد سنوات...
علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ما أعلنه المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، بشأن...
"أكثر من 622 ألف شخص يعرّضون بيوتهم للإنهيار ويهجرون عائلاتهم، أكثر من 83 ألف شخص...
جاءت ردة الفعل قوية جدا من جمهور شيرين عبد الوهاب بعد موقف صادم من نقابة المهن...
أثار برنامج تلفزيوني على محطة لبنانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي،...
بخطوة مفاجئة قامت بها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم نشرت صورة ظهرت فيها...
في أول رحلة لها بعد الزواج برفقة زوجها الجديد، تعرضت النجمة أنغام، لموقف محرج...
لاتزال القضية التي أثيرت في العام الماضي وإتهمت فيها الممثلة المصرية زينة...
أعلن المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد حوالي...
كشف الممثل السوري يحيى بيازي لموقع "الفن" أنه بدأ تصوير مشاهده في الجزء العاشر...