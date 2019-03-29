صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا

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بعد 5 شهور من الحادثة التي أثارت ردود أفعال واسعة حول العالم، اكتفت الشرطة...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إن حركته اجتمعت مع الوفد الأمني...
دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات...
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة،...
قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإن...
رد الفنان السوري الشهير دريد لحام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقته...
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف...
وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر...
افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء المتحف الوطني الجديد،...
تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من...