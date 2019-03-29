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صور - مراسم حاشدة لتكريم ضحايا هجوم نيوزيلندا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية لضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجدين، وخلف 50 قتيلا.



وبث التلفزيون الوطني النيوزيلندي مراسم التكريم هذه التي حملت عنوان "نحن متحدون"، وحضرتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.


وقالت رئيسة بلديّة كرايست تشيرتش ليان دالزيل، إن هذه المجزرة "كانت هجوما ضدنا جميعا"، مضيفة "هذه الأفعال المستوحاة من الكراهية كانت تهدف إلى تفريقنا وتمزيقنا. لكن على العكس من ذلك، فإنها وحدتنا في التعاطف والحب الذي نشعر به تجاه بعضنا البعض، بغض النظر عن أماكن ولادتنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".


تصوير afp




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