اطلاق, نار, على, محل, تجاري, فجر, اليوم, في, البعنة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

فجر هذا اليوم، في بلدة البعنة إطلقت عيارات نارية على محل تجاري دون وقوع إصابات، لكن لحقت أضرار بالممتلكات.من تحقيق اولي تبين على ما يبدو ان الخلفية لوقوع الحادث جنائية ، وهوية المشتبهين معروفة.الشرطة تقوم تتخذ إجراءات لتحديد مكانهم والقاء القبض عليهم.هذا وجمع محققو الشرطة البينات والأدلة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته.