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اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:


فجر هذا اليوم، في بلدة البعنة إطلقت عيارات نارية على محل تجاري دون وقوع إصابات، لكن لحقت أضرار بالممتلكات.

من تحقيق اولي تبين على ما يبدو ان الخلفية لوقوع الحادث جنائية ، وهوية المشتبهين معروفة.

الشرطة تقوم تتخذ إجراءات لتحديد مكانهم والقاء القبض عليهم.

هذا وجمع محققو الشرطة البينات والأدلة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته.
اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة




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