الأمم, المتحدة:, 24%, من, الفنزويليين, بحاجة, لمساعدات, إنسانية,

قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإن هناك ازدياد في سوء التغذية والأمراض.

وجاء في التقرير، الذي سلم إلى الرئيس نيكولاس مادورو، إن 24% من سكان فنزويلا، أي نحو 7 ملايين شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.وحمّل مادورو المعارض خوان غوايدو والعقوبات الاقتصادية الأميركية المسؤولية عن الوضع في بلاده.واستنادًا إلى التقرير الواقع في 45 صفحة والمتضمّن أرقامًا قدّمتها جامعات فنزويليّة، فإنّ أكثر من 94% من السكّان كانوا يعيشون في الفقر عام 2018، بينهم 60% يعيشون في فقر مدقع.