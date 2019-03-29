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ظل الهاتف القابل للطي بمثابة حلم حتى وقت قريب، لكن "سامسونغ" التي أعلنت قبل أسابيع...
كشفت بعثة أثرية لجامعة نيويورك، عن بهو قصر فرعوني يعود إلى الملك رمسيس الثاني في...
سجل مستشفى في بنغلاديش حالة طبية نادرة، إذ أنجبت امرأة حامل توأما من مولودين، بعد...
أعلن موقع فيسبوك الأربعاء أنه سيحظر تأييد القومية البيضاء والإشادة بها وكذلك...
قررت النيابة العامة في مصر حبس الصحفية آية حامد، مروجة شائعة اختطاف طالبة بالأزهر...
كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...
أقدمت حكومة الهند على حجب اللعبة الشهيرة "PUBG" في عموم البلاد، إثر ازدياد المخاوف...
عرضت جزيرة مثلثة الشكل للبيع في خليج النرويج المطل على بحر الشمال، بسعر مغر يوازي...
في حالة طبية نادرة، أنجبت امرأة توأما من أبوين مختلفين، وتم اكتشاف المفاجأة...
انتشر على شبكة الإنترنت فيديو مرعب لتمساح جائع يطارد صيادين أستراليين ويأكل ما...