تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-29 09:22:22 اطلاق نار على محل تجاري فجر اليوم في البعنة |  2019-03-29 09:11:42 الأمم المتحدة: 24% من الفنزويليين بحاجة لمساعدات إنسانية |  2019-03-29 09:07:08 سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ربع قرن: "كان مرحلة وانتهت" |  2019-03-29 09:03:30 فيديو - ردا على قرار ترامب ... دريد لحام يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك |  2019-03-29 09:01:09 المحامي زكي كمال:الحرب ليست في مصلحة أي من الطرفين فحماس تحافظ على نتنياهو ونتنياهو يريد الحافظ على حماس! |  2019-03-29 06:21:15 الطقس - اجواء ربيعية اليوم ومنخفض غدا السبت |  2019-03-29 06:19:53 الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة |  2019-03-28 20:14:27 تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي |  2019-03-28 20:12:52 ذكرى البداية |  2019-03-28 19:10:13 نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ |  2019-03-28 19:07:19 اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث |  2019-03-28 17:32:26 مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين |  2019-03-28 17:27:22 ‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* |  2019-03-28 17:00:03 أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا |  2019-03-28 15:34:17 شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميزة جديدة في "واتس آب" ستنال إعجاب المستخدمين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يقوم مصممو تطبيق "واتس آب" باختبار ميزات جديدة ستسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.



وأفاد موقع "WEBetaInfo" بأن إحدى الميزات الجديدة تدعى "المعلومة حول إعادة الإرسال"، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.


وتنحصر الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من 4 مرات.


وأضاف مصنعو التطبيق هذه الميزات لمساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.




كلمات متعلقة

ميزة, جديدة, في, "واتس, آب", ستنال, إعجاب, المستخدمين!,

تابعونــا

يتحمل الطي 200 ألف مرة.. هاتف "سامسونغ" المنتظر يتحمل الطي 200 ألف مرة.. هاتف "سامسونغ" المنتظر 2019-03-28 | 17:00:56

ظل الهاتف القابل للطي بمثابة حلم حتى وقت قريب، لكن "سامسونغ" التي أعلنت قبل أسابيع...

صور - الكشف عن بهو قصر "فرعون مصر الأشهر" صور - الكشف عن بهو قصر "فرعون مصر الأشهر" 2019-03-28 | 13:40:26

كشفت بعثة أثرية لجامعة نيويورك، عن بهو قصر فرعوني يعود إلى الملك رمسيس الثاني في...

بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما بنغلاديش - امرأة ذات "رحِم نادر" تلد مرتين خلال 26 يوما 2019-03-28 | 10:56:03

سجل مستشفى في بنغلاديش حالة طبية نادرة، إذ أنجبت امرأة حامل توأما من مولودين، بعد...

فيسبوك يهدد بحظر حساب كل من يروج لخطابات الكراهية فيسبوك يهدد بحظر حساب كل من يروج لخطابات الكراهية 2019-03-28 | 10:00:31

أعلن موقع فيسبوك الأربعاء أنه سيحظر تأييد القومية البيضاء والإشادة بها وكذلك...

حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر حبس صحفية مصرية بتهمة بث شائعة اغتصاب طالبة في الأزهر 2019-03-27 | 15:55:13

قررت النيابة العامة في مصر حبس الصحفية آية حامد، مروجة شائعة اختطاف طالبة بالأزهر...

كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم كشف أسماء أغلى وأرخص مدن العالم 2019-03-27 | 14:55:15

كشف مؤشر تكاليف المعيشة، الذي تصدره "وحدة الخبراء الاقتصاديين"، أسماء أغلى مدن...

الهند تتحرك رسميا ضد لعبة "PUBG" الشهيرة الهند تتحرك رسميا ضد لعبة "PUBG" الشهيرة 2019-03-27 | 14:00:25

أقدمت حكومة الهند على حجب اللعبة الشهيرة "PUBG" في عموم البلاد، إثر ازدياد المخاوف...

جزيرة للبيع بسعر منزل ! جزيرة للبيع بسعر منزل ! 2019-03-27 | 12:41:06

عرضت جزيرة مثلثة الشكل للبيع في خليج النرويج المطل على بحر الشمال، بسعر مغر يوازي...

في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين في حالة نادرة.. امرأة تلد توأما من رجلين مختلفين 2019-03-27 | 12:04:22

في حالة طبية نادرة، أنجبت امرأة توأما من أبوين مختلفين، وتم اكتشاف المفاجأة...

تمساح جائع ينقض على سمكة علقت بصنارة صياد! (فيديو) تمساح جائع ينقض على سمكة علقت بصنارة صياد! (فيديو) 2019-03-27 | 10:22:45

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو مرعب لتمساح جائع يطارد صيادين أستراليين ويأكل ما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة رواء سفيان منصور الطيرة اختبأت انزف وصول الاسعاف مطعم اطلاق النار نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة سخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com