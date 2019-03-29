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حالة واحدة تنقل ساديو ماني إلى ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف ليفربول من الموافقة على رحيل نجمه السنغالي ساديو ماني إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.



ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ليفربول يتمسك باستمرار ساديو ماني ضمن صفوفه، وسيرفض كل العروض المادية التي ستقدم من جانب ريال مدريد.


وأشارت الصحيفة إلى أن الحالة الوحيدة التي ستنقل النجم السنغالي إلى ملعب سانتياجو برنابيو، هي حصول ليفربول على خدمات الشاب الإسباني ماركو أسينسيو.


وأوضحت أن ماركو أسينسيو كان أحد أهداف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في الصيف الماضي قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمراره.


وشددت الصحيفة على أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب العائد إلى ريال مدريد، لن يترك اللاعب الذي تألق معه في الولاية الأولى.


وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيخصص 500 مليون يورو، لإعادة بناء الفريق الملكي في الصيف المقبل، عن طريق ضم لاعبين مميزين.




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