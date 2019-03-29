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فيديو - ردا على قرار ترامب ... دريد لحام يهدي ولاية كاليفورنيا للمكسيك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد الفنان السوري الشهير دريد لحام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقته الخاصة.



ونشرت صفحة "الإخبارية" السورية مقطع فيديو للفنان دريد لحام يرد فيه على ترامب، حيث يظهر في الفيديو قيام لحام بالتوقيع على ورقة قرار مشابه لقرار ترامب الذي اعترف فيه بما يسمى "سيادة إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، قائلا إن قراره ينص إهداء ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمكسيك.


وأشار لحام أن قيمة القرار الذي وقعه تساوي قيمة قرار ترامب.


وأكد أن الجولان سوري وسيبقى سوريا.




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