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الفصائل تبلغ الوفد المصري رفضها وقف مسيرات العودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف مصدر مطلع على محادثات الفصائل في غزة مع الوفد المصري الذي عاد إلى قطاع غزة آتياً من "تل أبيب" عن رفض الفصائل المطلق لوقف مسيرات العودة، وعن موافقتها على وقف فعاليات الإرباك الليلي، مشيراً إلى اتفاق الوفد على كيفية تطبيق الوعود الإسرائيلية حول غزة.



ونقل موقع "الميادين" عن المصدر قوله ، إن مطالب "إسرائيل" تتمثل في وقف إطلاق البالونات الحارقة، وفعاليات الإرباك الليلي، والابتعاد عن السياج الفاصل مسافة 300 متر خلال مسيرات العودة.


وأضاف المصدر أن الفصائل وافقت على جميع المطالب باستثناء قضية السياج الفاصل، مع إصرارها على تنفيذ خطوات فعلية لتخفيف الحصار، وفي مقدمتها تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وأن يستوعب مشروع التشغيل المؤقت التابع للأمم المتحدة أربعين ألف مواطن، وزيادة  عدد تصاريح التجار وعدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، وتوسيع مساحة الصيد كي تصل إلى عشرين ميلاً في نهاية المطاف، وتطوير خطوط الكهرباء الإسرائيلية، وإقامة خزانات وقود جديدة لتشغيل مولدات الطاقة، علاوة على تسهيلات في التصدير والاستيراد، والسماح بإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة من دون أي معوقات.




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