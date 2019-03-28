تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي

سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد بالتوقيت الصيفي بحيث سيتم تقديم عقارب الساعة ساعة زمنية الى الأمام في تمام الساعة الثانية فجرا بحيث تصبح الثالثة فجرا.وسينتهي التوقيت الصيفي لهذا العام في فجر يوم الأحد الموافق 27-10-2019 في الساعة الثانية فجرا ويبدأ التوقيت الشتوي.

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ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32 تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...