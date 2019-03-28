ذكرى, البداية,

في يوم 6.3.1976 تقرر إعلان الإضراب العام دفاعاً عن الأراضي العربية وجاء هذا الإعلان احتجاجاً على قرار حكومة إسرائيل آنذاك في 29.2.1976 مصادرة 70 ألف دونم من القرى العربية منها عرابة وسخنين وكفركنا وعين ماهل ويافة الناصرة وتقرر آنذاك أن الـ 30 من آذار هو يوم الأرض.قرار إضراب الجماهير العربية دفاعاً عن أراضيها كان سلمياً لكن قوات الأمن الإسرائيلية آنذاك حولته الى مجزرة.ما زالت الأراضي تُنادي أهلها علّ الشعارات والدعاية السياسية للأحزاب.. لا تبقى حبراً على ورق بل تبقى الأرض وحدودها عيداً وطنياً نقطف منها الزيتون والخضار والفواكه ونبني عليها بيوتاً لنا.* * *نتنياهو وترامپ يقرعان طبول الحرب...أول ظهور لمرتفعات الجولان على الحلبة السياسية كان في عام 1967 عندما احتلتها إسرائيل.. ومن ثم ضمتها عام 1981.وآخر ظهور لمرتفعات الجولان كان قبل أسبوع حين زار نتنياهو واشنطن وبحضوره وقّع ترامپ على اعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.هذا الاعتراف يعد تصرفا باطلا يجرف وراءه استمرار النزاعات السياسية ولربما اختيار الحرب حلا بدل السلام.بالطبع أعتبر نتنياهو القرار شجاعاً خاصة أنه يطمع بالحصول على أصوات اليمين في الانتخابات القريبة أكثر وأكثر من أيّ وقت مضى.ومع أن هذا الإعلان مجرد حبر على ورق ليس إلا.. لكنه يصب في مصلحة ترامپ أيضا, وليس فقط نتنياهو, للحصول على أصوات الأمريكيين اليهود والمسيحيين الإنجيليين في الانتخابات القادمة لرئاسة الولايات المتحدة.لقد سئمنا العنصرية الأميركية الهوجاء لأن ترامپ شَطَب أوّل فرصة للسلام وأعلن سباقاً مسلحاً للحرب مع سوريا والمنطقة..اذاً.. يمكن الاستنتاج أن المنطقة على عتبة مرحلة جديدة ليست لمصلحة إسرائيل ولا للمنطقة كلها, خاصة أن العالم أصبح على ثقة بأن الناخب الإسرائيلي يرفض السلام ولا يريده.يبدو أن قرار ترامپ, كما واشنطن واللوبي اليهودي في أمريكا والشعب الإسرائيلي, ينادي للحرب. صعود اليمين الإسرائيلي وازدياد قوة نتنياهو تقويض لجهود السلام..لا يهم ترامپ الحرب القادمة لأنه بعيد عنها.. خاصة وأنه خسر قوته في المنطقة..إيران هي الرابح الأكبر من هذا الاعتراف بالذات كون الدول العربية رفضت سيادة إسرائيل على الجولان.الآن يمكننا القول أننا على عتبة مرحلة جديدة وهي ليست في صالح إسرائيل ولا غيرها.وتظل أم العنصرية أساس مشاريع إسرائيل ابتداءً من العام 1948 والتي لم تتوقف أبداً بما فيها هدر الدماء وتشويه البلاد.. مع أنه بالإمكان أن تكون الأرض للجميع.. من هنا, نحن مواطنون لنا كامل الحقوق ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية.ڤيدا مشعور