نتنياهو, من, غلاف, غزة:, مستعدون, لأي, طارئ,

قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار على قطاع غزة وبات جاهزًا لأي طارئ قد يفرضه الموقف.

وقال نتنياهو خلال زيارة تفقدية لمستوطنات غلاف غزة اليوم، إنه اطلع على استعدادات الجيش في الميدان وأنه التقى مع قادة الألوية والكتائب العسكرية، مشيراً إلى تضييق الخناق على قطاع غزة من الناحية العسكرية.وأوضح أنه "وجه جيشه مؤخراً بتعزيز قواته في الغلاف، وعبر الآليات للاستعداد لمعركة واسعة" وفق قوله.وقال مخاطباً الإسرائيليين: "ليعلم كل إسرائيلي أنه وفي حال استدعى الموقف معركة واسعة فسنخوضها أقوياء وواثقين، وذلك بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى" على حد تعبيره.