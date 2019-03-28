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اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث



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تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث حيث فقدت اثارها منذ خروجها من بيتها تاريخ 26.03.19. الرجاء من كل مَن صادفها والتقاها أو يعرف شيئًا عنها، إبلاغ الشرطة بالاتصال على بدالة الطوارئ 100 أو بمركز شرطة باقة الغربية على الرقم 046159400





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