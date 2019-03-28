اختفاء, الشابة, سوزان, وتد, 39, عاما, من, قرية, جت, بالمثلث,

تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث حيث فقدت اثارها منذ خروجها من بيتها تاريخ 26.03.19. الرجاء من كل مَن صادفها والتقاها أو يعرف شيئًا عنها، إبلاغ الشرطة بالاتصال على بدالة الطوارئ 100 أو بمركز شرطة باقة الغربية على الرقم 046159400

تابعونــا

تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي 2019-03-28 | 20:14:27 سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...

نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ 2019-03-28 | 19:10:13 قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...

مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين 2019-03-28 | 17:32:26 قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في...

‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* 2019-03-28 | 17:27:22 كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...

شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب 2019-03-28 | 15:34:17 في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...

اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس 2019-03-28 | 14:52:21 اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...

وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة 2019-03-28 | 14:11:21 قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...

لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-28 | 14:10:12 دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...

ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32 تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...