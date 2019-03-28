اختفاء, الشابة, سوزان, وتد, 39, عاما, من, قرية, جت, بالمثلث,

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سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...
قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...
قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في...
كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...
في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...
اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...
قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...
دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...
تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...
قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير...