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مقتل الشاب عقاب السعدي 30 عاما بإطلاق نار في جنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في جنين.




وأفادت الشرطة بأنها باشرت التحقيق في الحادث.




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