مقتل, الشاب, عقاب, السعدي, 30, عاما, بإطلاق, نار, في, جنين,

قُتل الشاب عقاب السعدي (30 عاماً)، وأُصيبت فتاة بإطلاق نار، بعد ظهر اليوم، في جنين.

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تذكروا - الليلة يبدأ التوقيت الصيفي 2019-03-28 | 20:14:27 سيبدأ فجر يوم غد الجمعة الموافق 29-03-2019 في الساعة الثانية فجرا العمل في البلاد...

نتنياهو من غلاف غزة: مستعدون لأي طارئ 2019-03-28 | 19:10:13 قال رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن جيشه أحكم الحصار...

اختفاء الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث 2019-03-28 | 19:07:19 تتوجه الشرطة بمناشدة الجمهور بالبحث عن الشابة سوزان وتد 39 عاما من قرية جت بالمثلث...

‏85‎%*‎ من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد بسبب قانون القومية ‏و80‎%‎ يؤمنون بامكانية إلغائه* 2019-03-28 | 17:27:22 كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الاول من نوعه وينشر لاول مرة حول...

شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب 2019-03-28 | 15:34:17 في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس...

اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس 2019-03-28 | 14:52:21 اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...

وزير الداخلية أريبه درعي يزور بلدية الناصرة 2019-03-28 | 14:11:21 قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...

لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض 2019-03-28 | 14:10:12 دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...

ديرحنا تستعد لإحياء الذكرى 43 ليوم الارض الخالد 2019-03-28 | 13:40:32 تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...