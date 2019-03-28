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أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات، عبارة عن عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص، للتضييق على تركيا.


وفي حديث للشباب بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، اعتبر الرئيس التركي أن تقلبات الليرة التركية ليست إلا إملاءات سياسية قبيل انتخابات الإدارات المحلية التي ستجرى في تركيا في 31 مارس الجاري.


وأضاف أن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة، مشيرا إلى بدء انخفاض نسبة التضخم في البلاد ولو بمعدل ضئيل.


وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق، قائلا: "لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق".


وتابع: "مع حلول فصل الصيف، ستنخفض معدلات البطالة، وأنا على ثقة بأن معدلات البطالة ستتراجع إلى ما دون العشرة في المئة".




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