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سمية الخشاب تكشف "حقيقة الانفصال" عن أحمد سعد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ما أعلنه المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، بشأن انفصاله عنها، قائلة إنها من بدأ في إجراءات رفع دعوى خلع، قبل أيام، وفقا لما نقلت عنها وسائل إعلام محلية.



وأكدت الخشاب في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أنه لم يتم طلاقها كما تردد، مشيرة إلى أن السبب في تلك الأزمة يعلمه شقيق زوجها الفنان عمرو سعد.


وأضافت الخشاب (52 عاما) للمصري اليوم: "اتخذت قرار الخلع منذ أشهر، ونظرًا لمرور أحمد بظروف صحية أجلته حتى يتجاوزها، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بشغلي والظهور في البرامج التلفزيونية ونجاح أغنيتي (بتستقوى)، تفجرت الغيرة داخله وكانت الأزمة".


وتابعت: "على مدار سنتين، تفرغت لبيتي وأسرتي وكنت أمنحهم كل طاقتي ودعمي على حساب عملي وصحتي وأعصابي، وبمجرد أن بدأت الاهتمام بحياتي العملية وجمهوري كانت الانفعالات والتصادمات التي انتهت بي أن تقدمت بدعوة خلع منه".


كان المطرب أحمد سعد قد أعلن صباح الخميس انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.




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