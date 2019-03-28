ميسي, يعود, لتدريبات, برشلونة,

شهد مران برشلونة اليوم الخميس عودة نجوم الفريق الدوليين من معسكرات منتخباتهم استعدادا لمواجهة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول السبت المقبل في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل طبيعي في المران يوم الأربعاء ما يشير إلى جاهزيته بعد شكوى من الإصابة في الفترة الماضية.وأصيب ميسي في العضلة التي يعاني منها منذ فترة مع برشلونة ما استدعى غيابه عن مواجهة المغرب يوم الثلاثاء الماضي.