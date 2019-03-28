ميسي, يعود, لتدريبات, برشلونة,

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سرب موقع "FootyHeadlines" الشهير قميص نادي يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019-2020، ولاقى...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صورة جديدة له على حساباته...
بدأ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، خطوات التقرب من برشلونة،...
رغم كل ما يقال عن سعي ريال مدريد لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، غير أن هناك...
حط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رحاله اليوم بمدينة...
أبدى نجم ليفربول الإنجليزي، المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، امتنانه بشكل...
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن الإصابة التي تعرض لها البرتغالي...
نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة هاتف محمول، قالت إنه يعود للساحر الأرجنتيني...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادلية مثيرة تلوح في الأفق...