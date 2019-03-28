شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب

في احتفال مهيب وبمشاركة العشرات من الطلاب , قام اليوم طلاب جامعة النجاح في نابلس بتوديع البروفيسور سليم الحاج يحيى ابن مدينة الطيبة بعد ان تم اقالته من منصبه مديرا عاما للمستشفى بقرار اثار موجة غضب المواطنين في نابلس والبلاد عامة .

ومع خروج البروفيسور سليم الحاد يحيى من المستشفى توجه اليه طالبين وطلبا منه ان يرافقهما حتى وصلوا الى مدخل الجامعة هناك كان العشرات من الطلاب في انتظاره ووسط تصفيق حار تم الاحتفاء بالبروفيسور سليم الحاج وسط اجواء ممزوجة بالفرح والحون , خاصة وان الطلاب ارادوا ان يستمر البروفيسور سليم الحاج في مهامه مديرا للمستشفى .يشار الى ان البروفيسور سليم الحاج اعلن اليوم عن تخصيص كامل أتعابه ومستحاقته من جامعة النجاح في نابلس لصالح صندوق الطالب المحتاج في الجامعة دعما للطلاب .