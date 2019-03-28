شاهدوا - طلاب جامعة النجاح يودعون البروفيسور الحاج ويكرمونه والاخير يخصص اتعابه دعما لصندوق الطالب

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اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا...
قام وزير الداخلية أرييه درعي اليوم الخميس 28/03/2019 يرافقه مساعدة مفيد عثمان ونائب...
دعت لجنة المتابعة للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مختلف نشاطات...
تلبيةً لدعوى رئيس المجلس المحلي المحامي قاسم سالم عُقِدت مساء امس الاربعاء...
قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي الأخير...
اصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما باصابات متوسطة اليوم الخميس اثر تعرضه للطعن في القسم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : يوم 6.3.2019، قرب...
أجرى قادة الفصائل في قطاع غزة جولة على مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع...
عقد في مكتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة صباح اليوم الخميس مؤتمر صحفي لمدير...
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية على يد القاضي حنان ميلتسر قرارًا في ساعة متأخرة...