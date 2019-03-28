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نسرين طافش تحصد المليون بقصّة "أريد أرتاح"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"أكثر من 622 ألف شخص يعرّضون بيوتهم للإنهيار ويهجرون عائلاتهم، أكثر من 83 ألف شخص مشرّد حول العالم! لا للمخدّرات!". هكذا بدأ كليب نسرين طافش الجديد "أريد أرتاح" الذي أطلقته على قناتها الخاصّة على يوتيوب وحصد المليون مشاهدة بأقلّ من أسبوعين. 


نقل الكليب هذه القضيّة الإجتماعيّة من خلال قصّة من قصص المعاناة الكثيرة التي تحصل في الواقع كالتي تواجهها امرأة مع رجلها الذي يتعاطى المخدّرات. فيموت الحبيب في النهاية بسبب التعاطي وكم عانت هي بسبب الكذب والمشاكل من جرّاء تستّر حبيبها عن عدم الإقلاع عن المخدّرات.


سلّطت نسرين الضوء على النتائج السلبيّة لهذه الآفة كتفكّك العائلات، الكذب، الغشّ، الخيانة، السرقة، القتل، عدم الإكتراث بالصحّة، كما وعدم الإنتباه للحالة النفسيّة السيّئة التي تعكسها هذه المشكلة على أي علاقة. 

أثّرت نسرين من خلال هذا الكليب على الجمهور والمجتمع العربي ككلّ. فجمعت قدراتها التمثيليّة والغنائية من أجل دعم قضيّة "لا للمخدّرات" وتوصيلها بشكل مؤثّر لتغيّر حتى لو بنسبة قليلة هذا الواقع المرير والمضرّ. 

الأغنية من كلمات سيف فارس، ألحان علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.




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