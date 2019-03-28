اصابة, شرطي, بحادث, دهس, على, حاجز, قلنديا, بالقدس,

اعلنت الشرطة اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا شمال القدس .

وأضافت أن قوات كبيرة من الجيش هرعت إلى مكان الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد، فيما افيد أن السائق تمكن من مغادرة المكان.واغلقت قوات الشرطة حاجز قلنديا على خلفية الحادث.