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اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت  الشرطة  اليوم الخميس، اصابة شرطي اسرائيلي، إثر حادث دهس على حاجز قلنديا شمال القدس .



وأضافت أن قوات كبيرة من الجيش هرعت إلى مكان الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد، فيما افيد أن السائق تمكن من مغادرة المكان.



واغلقت قوات الشرطة حاجز قلنديا على خلفية الحادث.
اصابة شرطي بحادث دهس على حاجز قلنديا بالقدس




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