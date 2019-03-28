نقابة, المهن, الموسيقية:, نفتخر, بتوقيف, شيرين, عن, الغناء,

جاءت ردة الفعل قوية جدا من جمهور ​شيرين عبد الوهاب​ بعد موقف صادم من نقابة المهن الموسيقية في مصر التي اصدرت بيانا بعد أزمة ايقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء بسب كلامها في حفل أقيم بدولة البحرين. فقد استنكر نشطاء على السوشيل ميديا وبعض الفنانين والصحافيين كلام النقابة عن فخرها بتوقيف شيرين عن الغناء خصوصا وان الموضوع لا يستحق هذا العقاب فمنهم من علق ان شيرين لم تسئ لمصر وهي معروفة بانتمائها لبلدها وكان من الاجدر محاسبة من هم مخطؤون اكثر منها مثل المخرج خالد يوسف وغيره.وكانت قد قالت نقابة المهن الموسيقية: " النقابة ستظل درعاً من دروع الوطن تذود عنه ضد كل من يتجاوز ضده في الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد على جميع أعضائها وسلوكياتهم وتقويمها، فقد اتخذت النقابة موقفاً تفخر به، وهو إيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب، وإحالتها على التحقيق، بعدما ثبت يقيناً أنها في حفلها الأخير قالت للجمهور: "أنا هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني"، وهو الأمر الذي تناولته بعض القنوات التي تتمنى لمصر السوء، وراحت تبث سمومها ضد الوطن ومحاولة التدخل في الشأن المصري الداخلي".وتابع هذا البيان : "وتؤكد الشؤون القانونية بالنقابة وأعضاء مجلسها أن قرار الإيقاف جاء وفقاً لصحيح القانون، فيحق للنقابة اتخاذ أي تدابير احترازية ضد العضو وطرح الأمر على لجنة التحقيق التي بدورها ترفع النتيجة إلى المجلس لاتخاذ القرار".واضافوا: "وكان جديراً بالمطربة شيرين عبدالوهاب أن تفخر أنها تنتمي لنقابة المهن الموسيقية التي صدّرت للعالم أجمع نماذج رفعت اسم مصر عالياً، أمثال أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من كبار المطربين الذين كانوا مثالاً للرقي فناً وذوقاً وأخلاقاً ودفاعاً عن الوطن... فالنقابة يرأسها فنان دمث الخلق طوال حياته الفنية، فعلى كل مسارح العالم لم يخرج منه لفظ خارج أو دعابة تسيء إلى وطنه هو أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، لكنّها عندما سُئِلت في أحد البرامج الإعلامية قالت نصاً وباستعلاء وصلف أنا مش مطربة أنا شيرين عبدالوهاب".