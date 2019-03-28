تمكن رجل أميركي من إحداث تغيير جذري في شكله، إذ تحول في غضون أقل من سنة واحدة من شخص يعاني البدانة إلى رياضي رشيق ذي عضلات مفتولة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الرجل كان يزن 107 كيلوغرامات في أبريل 2018، أما اليوم فلا يتعدى وزنه 86 كيلوغراما، لكنه نجح في الحصول على بطن مشدود بعضلات بارزة ومقسمة.وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاما، إنه وزنه كان متذبذبا طيلة الأعوام الـ25 الماضية، لكنه قرر قبل سنة أن يغير نمط حياته نحو الأفضل، وحقق النتيجة المذهلة في أقل من عام.وتخلص الرجل، الذي يلقب نفسه بـ"ساستيناي" على موقع التواصل الاجتماعي "إيمغور"، من الطعام غير الصحي، وصار يراقب السعرات الحرارية التي يتناولها عن كثب، والتزام بـ"نظام صوم" يقوم على أكل كافة وجباته في 8 ساعات من اليوم، وعدم تناول أي شيء في الساعات الـ16 المتبقية منه.ونصح من يرغبون في خسارة الوزن الزائد بالإكثار من شرب الماء، لأن لاحظ أن البعض قد يقبل أحيانا بنهم على الطعام، لكنه في الواقع ليس جائعا كما يتصور، بل يشعر فقط بالعطش.كما نصح الرجل الأميركي بالابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية.وسبق لـ"ساستيناي" أن أنهى برنامجا للتدريب الرياضي في المنزل يعرف بـ"بي 90 إكس" 6 مرات، لكنه لم يكن يحافظ على النتائج التي يحققها، ويقول إنه حصل على أفضل جسم له في أواسط الثلاثينيات من العمر.