وصول, نائب, المنسق, الخاص, لعملية, السلام, الى, قطاع, غزة,

وأفاد شهود عيان أن نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية جيمي ماكغولدريك وصل إلى غزة عبر حاجز بيت حانون-"إيرز" شمال القطاع.

وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

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