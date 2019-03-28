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وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.




وأفاد شهود عيان أن نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية جيمي ماكغولدريك وصل إلى غزة عبر حاجز بيت حانون-"إيرز" شمال القطاع.




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