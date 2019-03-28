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فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء المتحف الوطني الجديد، والذي يقدم تجربة تفاعلية ترصد تطور الحياة في دولة قطر والعالم، من خلال تحفة معمارية على شكل وردة الصحراء صممها المهندس العالمي جان نوفيل..



تصوير - afp




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