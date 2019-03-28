فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء المتحف الوطني الجديد، والذي يقدم تجربة تفاعلية ترصد تطور الحياة في دولة قطر والعالم، من خلال تحفة معمارية على شكل وردة الصحراء صممها المهندس العالمي جان نوفيل..

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أردوغان: واشنطن تثير أزمة اقتصادية في تركيا 2019-03-28 | 17:00:03 أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف...

وصول نائب المنسق الخاص لعملية السلام الى قطاع غزة 2019-03-28 | 14:23:38 وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر...

هبوط حاد لليرة التركية 2019-03-28 | 12:18:59 تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من...

خلل باب الطوارئ تسبب بمقتل 17 شخصا بمذبحة نيوزلندا 2019-03-28 | 10:30:49 قدم أشخاص ناجون من الهجوم الدامي على مسجد النور في نيوزيلندا، شهادات "مثيرة"، بشأن...

افتتاح فرع لـ"چاليري لافاييت" في الشانزيليزيه! بإدارة التونسية ناديا بوصباح 2019-03-28 | 08:39:56 في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني...

البغدادي يتّبع خطة اختباء جهنمية 2019-03-28 | 08:34:57 مع تراجع نفوذ "داعش" شيئا فشيئا حتى انهياره، بات زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر...

بومبيو: سنحاسب محمد بن سلمان حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي 2019-03-28 | 08:23:47 تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل...

قتيلان بهجوم مسلح في سياتل 2019-03-28 | 08:23:01 قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على...

دول مجلس الامن ترفض قرار واشنطن بشأن الجولان 2019-03-28 | 08:21:31 وجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب قرار...