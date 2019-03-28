فيديو وصور - افتتاح المتحف الوطني الجديد في قطر

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف...
وصل، ظهر اليوم الخميس، نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية إلى قطاع غزة عبر...
تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس بشكل حاد وسط مخاوف من...
قدم أشخاص ناجون من الهجوم الدامي على مسجد النور في نيوزيلندا، شهادات "مثيرة"، بشأن...
في برنامج احتفالي ضخم وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي تم افتتاح الفرع الثاني...
مع تراجع نفوذ "داعش" شيئا فشيئا حتى انهياره، بات زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر...
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تحاسب الولايات المتحدة كل...
قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على...
وجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب قرار...
أفادت وكالة سانا بحدوث عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار في ريف حلب الشمالي...